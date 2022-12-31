Ankara Keçiören’de 3+1 daire icradan satılıktır

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İlan.gov.tr.’de yer alan ilana göre, Ankara İl, Keçiören İlçe, BAĞLUM Mahalle/Köy, 2772 Ada, 1 Parsel, A Blok 4. Kat 18 Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmaz kuzey ve batı yönlerine cephelidir. Taşınmaz projesine göre; 106 m² net, 155 m² brüt kullanım alanına sahip iken mahallinde 117 m² net, 155 m² brüt kullanım alanlıdır. Taşınmaz iç mekan olarak yapılı durumdadır. Taşınmaz 4.normal katta, 3 oda, salon, mutfak, 2 banyo, wc, antre- hol, kiler ve 2 balkon alanlarından oluşmaktadır. Eksik imalatlardan kombi, petekler ve mutfak tezgahı takılmamış durumda olup değerleme % 100 inşaat seviyesi üzerinden yapılmıştır. Eksik imalatlar değerlemede dikkate alınmıştır. Fiili durumu meskendir.

Adresi : Hisar Mahallesi, Papatya Sokak, No: 2A Daire No: 18 Keçiören / ANKARA

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Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/02/2023 – 14:50



Bitiş Tarih ve Saati : 16/02/2023 – 14:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/03/2023 – 14:50



Bitiş Tarih ve Saati : 13/03/2023 – 14:50

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