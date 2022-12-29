Ankara Keçiören’de 3+1 daire icradan satılıktır

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İlan.gov.tr.’de yer alan ilana göre, Ankara İl, Keçiören İlçe, BADEMLİK Mahalle/Köy, 31340 Ada, 6 Parsel, B Blok, 1. Kat, 3 Nolu Bağımsız Bölüm Ana Taşınmaz Bina; 2 bodrum+zemin + 3 normal kattan oluşmaktadır. Bina; 6 katlı, 15 bağımsız bölüm içermektedir. Bina girişi zemin kat seviyesinden sağlanmaktadır. Binada asansör bulunmamaktadır. Taşınmazın yer aldığı binaya ait kapalı otopark bulunmaktadır. Taşınmazın yer aldığı binaya aitenerji kimlik belgesi temin edilememiştir.
Artırma Bilgileri :
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|1. Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 22/02/2023 – 11:00
Bitiş Tarih ve Saati : 01/03/2023 – 11:00
|2. Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 23/03/2023 – 11:00
Bitiş Tarih ve Saati : 30/03/2023 – 11:00
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