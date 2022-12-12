Ankara Keçiören’de 3+1 daire icradan satılıktır

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ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Ankara İl, Keçiören İlçe, ÇİÇEKLİ Mahalle/Köy, 31891 Ada, 8 Parsel, 3. Bodrum Kat 1 Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmaza ait toplamda ~12 m² alanlı Ek-20 nolu depo ile Ek-1 nolu kömürlük mevcuttur.Taşınmaz tapu projesine göre; 85 m² net, 100 m² brüt kullanım alanına sahiptir.Taşınmaz yerinde; 101 m² net, 117 m² brüt kullanım alanına sahiptir.3 oda, salon, 2 banyo, antre-hol, wc, balkon hacimlerinden oluşmaktadır. Taşınmaz mal sahibi tarafından kullanılmaktadır. Fiili durumu meskendir. Taşınmazın katı, kattaki konumu açısından uyumlu olup mahallinde kısmen uyumsuz olduğu gözlemlenmiştir.

Adresi : Basınevleri Mahallesi, Bilinç Sokak,No: 13 Daire:1 Keçiören / ANKARA

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Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/01/2023 – 14:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 11/01/2023 – 14:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/02/2023 – 14:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 09/02/2023 – 14:50

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