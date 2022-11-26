Ankara Keçiören’de 3+1 daire icradan satılıktır

- Reklam -

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Ankara İl, Keçiören İlçe, ŞENYUVA Mahalle/Köy, 90726 Ada, 1 Parsel, T3-4 Blok 3. kat 27 nolu bağımsız bölüm Açık otopark, çocuk oyun alanı, peyzaj. Çift asansör mevcuttur. Antre, hol, salon, 3 oda, mutfak, banyo, wc ve 2 balkon bölümlerinden müteşekkildir. Faydalı net alanı 93 m² olarak tespit edilmiştir. Brüt alanı 104 m² olarak tespit edilmiştir. Taşınmaz mesken amaçlı kullanılmaktadır.

Adresi: Şenyuva Mah. Aksu Sokak No: 4/27 Keçiören / ANKARA

Artırma Bilgileri

- Reklam -

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/12/2022 – 15:00

———————————————————————————————————–

Bitiş Tarih ve Saati : 27/12/2022 – 15:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/01/2023 – 15:00

———————————————————————————————————–

Bitiş Tarih ve Saati : 26/01/2023 – 15:00

İlan hakkında detaylı bilgi için tıklayınız