Ankara Keçiören’de 3+1 daire icradan satılıktır

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ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Ankara İl, Keçiören İlçe, KUŞCAĞIZ Mahalle, 30878 Ada, 6 Parsel, 1. Kat, 6 B.B. Nolu Mesken.Güneydoğu ve güneybatı cephelidir. Daire, antre, hol, 3 oda, salon, mutfak, banyo, WC ve 2 balkondan oluşmakta olup 1 odası salona bağımlıdır. Oda balkonunda katlanır cam sistemi vardır. Balkonlar dahil net alanı 86,26 m2 olup toplam balkon alanı 8,52 m2′ dir. Daire boştur. Keşif sırasında su tesisatının arızalı olduğu ve su akıttığı, kombinin dışarıya alınması gerektiği beyan edilmiştir.

Adresi : 19 Mayıs Mahallesi Turabi Sokak, No: 11/6 Keçiören / ANKARA

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Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/01/2023 – 10:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/01/2023 – 10:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/02/2023 – 10:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/02/2023 – 10:50

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