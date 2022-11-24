Ankara Keçiören’de 3+1 daire icradan satılıktır

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ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Ankara İl, Keçiören İlçe, BAĞLUM Mahalle/Köy, 1888 Ada, 6 Parsel, 1. Normal Kat, 9 Nolu Bağımsız Bölüm Ana taşınmaz Bina 14 katlı, 50 adet bağımsız bölüm (50 Mesken) içermektedir. 2 Bodrum + Zemin + 11 Normal katlı olarak inşa edilmiştir. Bina girişi, Mustafa Kemal Caddesi üzerinden ve 2.bodrum kattan sağlanmaktadır. Açık ve kapalı otopark alanı, asansör bulunmaktadır.

Adresi : Karakaya Mahallesi, Mustafa Kemal Caddesi, No: 27/9 Keçiören / ANKARA

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Artırma Bilgileri :

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/01/2023 – 11:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/01/2023 – 11:50 2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/02/2023 – 11:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/02/2023 – 11:50

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