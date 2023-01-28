Ankara Keçiören’de 3+1 daire icradan satılıktır

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İlan.gov.tr.’de yer alan ilana göre, Ankara İl, Keçiören İlçe, Ufuktepe Mahalle/Köy, 31229 Ada, 2 Parsel, 1. bodrum kat 1 nolu bağımsız bölüm satılacaktır. Bina; 2 Bodrum + Zemin + 3 normal kattan oluşmaktadır. Binada asansör bulunmamaktadır. Taşınmazın yer aldığı parsel sınırları içinde açık otopark alanı bulunmaktadır. Bina 17 yaşındadır. Taşınmaz güney ve doğu yönlerine cephelidir. Taşınmaz projesine göre; 76 m² net, 91 m² brüt kullanım alanına sahip iken mahallinde 80 m² net, 91 m² brüt kullanım alanlıdır. Taşınmaza ait 2.bodrum katta ~ 3 m² alanlı E-1 nolu kömürlük bulunmaktadır. Taşınmaz 2.bodrum katta, 3 oda, salon, mutfak, banyo, wc, balkon ve antre-hol alanlarından oluşmaktadır. Taşınmaz keşif anında doludur ve kiracı ikamet etmektedir. Fiili durumu meskendir.

Adresi : Ufuktepe Mahallesi, 1229. Sokak, No: 7 Daire No: 1 Keçiören / ANKARA

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Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/03/2023 – 13:50

Bitiş Tarih ve Saati : 14/03/2023 – 13:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/04/2023 – 13:50

Bitiş Tarih ve Saati : 18/04/2023 – 13:50

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