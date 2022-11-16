Ankara Keçiören’de 3+1 daire icradan satılık

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Ankara İl, Keçiören İlçe, Kuşcağız Mahallesi, 30932 Ada, 6 Parsel, 3. normal kat,18 nolu Bağımsız Bölümlü taşınmazda Çevre düzenlemesi yapılmış olup bina bahçesi kısmen yeşil alan kısmen açık otopark olarak kullanılmaktadır. Binada asansör bulunmaktadır. Taşınmaz 3.normal katta olup kuzey-batı cephelidir. Yasal net kullanım alanı balkonlar hariç 88,13 m2 dir. Balkon alanları 11,15 m2’dir. (Toplam net alanı:99,28 m2) Antre, hol, salon,3 oda, mutfak, banyo, wc, 2 balkon hacimlerinden oluşmaktadır. Balkon katlanır-kayar cam kapama sistemi ile kapatılmıştır. Isıtma sistemi doğalgaz yakıtlıdır. Malik tarafından konut olarak kullanılmaktadır.

Adresi : Kuşcağız Mahallesi, 346.Sokak, Murat Apartmanı, No: 8/18 Keçiören / ANKARA

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Artırma Bilgileri :

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/12/2022 – 14:05

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/01/2023 – 14:05 2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/01/2023 – 14:05

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Bitiş Tarih ve Saati : 31/01/2023 – 14:05

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