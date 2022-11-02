Ankara Keçiören’de 3+1 daire icradan satılık

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- Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Ankara İli, Keçiören ilçesi, Şenyuva mahallesi,32272 Ada, 8 Parsel, 3. Kat, 12 nolu Bağımsız Bölüm. Ana binaya ait açık otopark bulunmakta olup asansörü yoktur. Ana bina 19 yaşındadır. 3 oda, salon, mutfak, banyo, wc, 3 balkon, hol ve antre alanlarından oluşmaktadır. Kuzey, doğu ve batı olmak üzere 3 cephelidir. Yerinde ve projesine göre; 75 m² net, 96 m² brüt kullanım alanına sahiptir. Net 5.2 m² eklenti (kömürlük) alanı bulunmaktadır. Taşınmazın eklentili net alanı 80,2 m²dir. Taşınmaz mal sahibi tarafından kullanılmaktadır. Fiili durumu meskendir.
- Adresi : 23 Nisan Mahallesi, 1033 Sokak No: 2 Daire: 12 Keçiören / ANKARA
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 15/11/2022 – 14:07
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Bitiş Tarih ve Saati : 22/11/2022 – 14:07
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 21/12/2022 – 14:07
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Bitiş Tarih ve Saati : 28/12/2022 – 14:07
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