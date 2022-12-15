Ankara Keçiören’de 3+1 daire icradan satılacak

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Ankara Satış Memurluğu tarafından açık artırma ilanı ile Keçiören’de 3+1 daire icradan satışa sunuldu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, ihale açık artırma suretiyle yapılacak.

Adı geçen dairenin, Aşağı Eğlence Mahallesi Gen. Dr. Tevfik Sağlam Caddesi Gonca Apartmanı No: 105/10 Keçiören / ANKARA adresinde olduğu belirtilirken dairenin satışı için 1.Satış Günü 01/02/2023 günü, 2. Satış Günü ise 01/03/2023‘de gerçekleştirileceği duyuruldu.

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İlan hakkında detaylı bilgi için tıklayınız