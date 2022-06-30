Ankara Keçiören’de 3+1 daire icradan satılacak

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Ankara Gayrimenkul Satış İcra Dairesi tarafından açık artırma ilanı ile Keçiören’de 3+1 daire icradan satışa sunuldu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, ihale açık artırma suretiyle yapılacak.

Adı geçen dairenin, Kuşcağız Mahallesi, 373.Sokak No: 2 Daire No: 4 Keçiören / ANKARA adresinde olduğu belirtilirken dairenin satışı için 1.Satış Günü 07/09/2022 günü, 2. Satış Günü ise 04/10/2022‘de gerçekleştirileceği duyuruldu.

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