Ankara Keçiören’de 2+1 daire mahkemeden satılıktır

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ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Ankara İli, Keçiören İlçesi, Kuşcağız Mahallesi, 398. Sokak, 4 kapı numaralı Köşk Apartmanının bulunduğu yere rastlayan 1. bodrum kat, 3 nolu taşınmaz tapu kaydında Atapark Mahallesi, 31682 ada, 3 parselde kayıtlı, 854,00m² yüzölçümlü, 62/1708 arsa paylı, 1. bodrum kat, 3nolu meskenin bulunduğu betonarme karkas ayrık nizam yapı tarzında inşa edildiği, bodrum kat, zemin kat ve 3 normal kattan oluştuğu, her katta 4 ‘er adet daire olmak üzere toplam 22 mesken bulunduğu, binada asansörün mevcut olduğu, fiili durumda meskenin arka cepheye baktığı, 2 oda, salon, antre, koridor, banyo, wc, mutfak ve 2 balkondan oluştuğu, giriş kapısı çelik, pencereler ısıcamlı ahşap doğrama, oda kapıları Amerikan panel kapı olduğu, balkonların cam kapamalı olduğu, ısınmanın doğalgazlı kombi ile sağlandığı, net kullanım alanı 76,00m² balkonların alanı 9m² olduğu bilirkişi raporunda bildirilmiştir. Ortaklığın giderilmesi yolu ile açık artırma suretiyle satışa çıkartılmıştır.

Adresi : Kuşcağız Mahallesi 398. Sokak Köşk Apartmanı No: 4/3 Keçiören / ANKARA

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Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/01/2023 – 13:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 23/01/2023 – 13:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/02/2023 – 13:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 23/02/2023 – 13:50

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