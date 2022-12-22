Ankara Keçiören’de 2+1 daire icradan satılıktır

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İlan.gov.tr.’de yer alan ilana göre, Mesken yerinde yapılan incelemede caddeye kapı açılarak işyeri olarak kullanılmaktadır.Taşınmaz fiili olarak işyeri nitelikli ve ana yapıda bodrum katta yer almaktadır.Bina girişine göre sağ ön tarafta olup, güney ve doğu cephelidir. Projesine göre yasal brüt kullanım alanı 92,02 m2 olarak tespit edilmiştir. Mahallinde yapılan ölçümde net kullanım alanı 78,00 m2 olarak tespit edilmiştir. Projesinde ; Salon, 2 oda, mutfak, banyo, wc, depo, antre ve hol bölümlerinden oluşmaktadır. Wc’de alaturka tuvalet taşı ve lavabo bulunmaktadır.Isıtma sistemi doğalgaz kombi sistemi olup keşif anında kombi, petekleri ve doğalgaz saatinin olmadığı görülmüştür. 16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerler arasında bulunmadığı anlaşılmıştır.

Adresi : Yakacık Mah., Çekirge Cad., Menekşe Apt. Dış Kapı No: 54, İç Kapı No: 2 Keçiören / ANKARA

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Artırma Bilgileri :

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/02/2023 – 13:38

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Bitiş Tarih ve Saati : 09/02/2023 – 13:38 2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/03/2023 – 13:38

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Bitiş Tarih ve Saati : 09/03/2023 – 13:38

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