Ankara Keçiören’de 2+1 daire icradan satılık

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- Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Ankara İli, Keçiören İlçesi, AYVALI Mahallesi, 9350 Ada, 14 Parsel, Zemin Kat 3 Nolu Bağımsız Bölüm; Ana Taşınmaz Özellikleri; Bina; 1 bodrum + zemin + 2 normal kattan oluşmaktadır. Bina 4 katlı, 14 bağımsız bölüm içermektedir. Bina girişi Zemin kat seviyesinden sağlanmaktadır. Binada asansör bulunmamaktadır. Bina 1989 yılında inşaatına başlanmış olup, 33 yaşındadır. Bağımsız Bölüm Özellikleri; Taşınmaz mesken nitelikli ve ana yapının Zemin katında yer almaktadır.
- Adresi : Ayvalı Mahallesi, Rüzgar Sokak, No: 4/3 Keçiören /Ankara
Artırma Bilgileri :
|1. Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 08/12/2022 – 10:17
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Bitiş Tarih ve Saati : 15/12/2022 – 10:17
|2. Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 04/01/2023 – 10:17
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Bitiş Tarih ve Saati : 11/01/2023 – 10:17
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