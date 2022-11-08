Ankara Keçiören’de 206 ² arsa mahkemeden satılık

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Ankara İli, Keçiören İlçesi, Uyanış Mahallesi, 1077 Sokak Cepheli 32973 Ada 9 Parselde yer alan taşınmaz tapu kaydında Uyanış Mahallesi 32973 Ada 9 parsele kain 206,00 m² yüzölçümlü müfrez tarla vasfındaki taşınmaz boş arsa niteliğinde, üzerinde herhangi bir muhdesat bulunmamakta olup üzerinde inşaat molozlarının bulunduğu, arsanın planda cepheli olduğu yolların asfaltlı vaziyette olduğu, arsaya kadar araç ile gidilebildiği, arsanın bulunduğu mevkiide yapılaşmanın yüksek olduğu, bölgede elektrik, su, kanalizasyon gibi alt yapı unsurları yer almakta olup taşınmazda henüz hiçbir tesisatın bulunmadığı bilirkişi raporunda bildirilmiştir. Ortaklığın giderilmesi yolu ile taşınmazın üzerindeki takyidatları ile birlikte açık artırma suretiyle satışa çıkartılmıştır.

Adresi : Uyanış Mahallesi 1077. Sokak Cepheli 32973 Ada 9 Parselde Yer Alan Taşınmaz Keçiören / ANKARA

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Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/12/2022 – 10:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/01/2023 – 10:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/01/2023 – 10:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/02/2023 – 10:00

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