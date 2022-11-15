Ankara Keçiören’de 1+1 daire icradan satılık

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Ankara İl, Keçiören İlçe, YEŞİLTEPE Mahalle/Köy, 32002 Ada, 3 Parsel, 1. Bodrum Kat 8 nolu bağımsız bölüm Taşınmazın 3.Bodrum katta; 4m² eklentisi (kömürlük) bulunmaktadır. Taşınmaz projesine ve mahalline göre; 87 m² net, 101,50 m² brüt kullanım alanına sahiptir. Taşınmaz projesine göre; Salon+mutfak nişi, oda, s.odası, kiler, duş, banyo, wc-lavabo, balkon, hol ve antre alanlarından oluşmaktadır. Fiili durumu meskendir.

Adresi : Ankara İli, Keçiören İlçesi Keçiören / ANKARA

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Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/12/2022 – 14:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 21/12/2022 – 14:45 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/01/2023 – 14:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 20/01/2023 – 14:45

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