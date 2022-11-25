Ankara Keçiören’de 100 m² dükkan icradan satılıktır (çoklu satış)

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ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Ankara İl, Keçiören İlçe, 4053 Ada, 27 Parsel, 19 MAYIS Mahalle, Zemin Kat, 13 B.B. Nolu Depolu Dükkan. Girişi ve vitrin alanı açılır cam sistemi ile kapatılmış olup vitrin uzunluğu yaklaşık 3,20 metredir. Ayrıca sürgülü kepenk sistemi ile kapatılmaktadır. 14 nolu dükkan ile arasındaki duvar kaldırılarak birleştirilmiştir. Projesinde bodrum kata inen merdivenin bulunduğu yer kapatılarak merdiven iptal edilmiş ve ofis alanı olarak dizayn edilmiştir. Bodrum kata 14 nolu dükkanın merdiveni kullanılarak inildiğinden, 14 nolu dükkanın bodrum katı ile birlikte kullanılmaktadır. Mimari projesine göre merdiven holü, wc ve depo alanından oluşmaktadır. Fiiliyatta ise 4 depo alanı ve wc’den oluşmaktadır. Bodrum kat mahalleri bakımsızdır. Dükkan sobalıdır. Zemin kat”da 46 m2, bodrum kat 54 m2 olmak üzere toplam 100 m2 net, projesine göre zemin kat’da 43 m2, bodrum kat 54 m2 olmak üzere toplam 97 m2 net, 106 m2 brüt alanlıdır. Kiracı vardır.

Adresi :19 Mayıs Mh., Sanatoryum Cd., Kardelen Apt. , 163/C Keçiören / ANKARA

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Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/01/2023 – 13:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/01/2023 – 13:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/02/2023 – 13:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 01/03/2023 – 13:40

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