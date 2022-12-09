Ankara Keçiören’de 1.288 m² arsa icradan satılıktır (hisseli satış)

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ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Ankara İl, Keçiören İlçe, BAĞLUM Mahalle, 1956 Ada, 11 Parsel, 2. kat 13 Bağımsız bölüm (YIKIK OLDUĞUNDAN) 58/1288 HİSSE SATIŞA ÇIKARTILMIŞTIR.

*Taşınmaz için kat irtifakı kurulduğu ve bağımsız bölümlerin oluşturulduğu görülse de mahallinde kat irtifakı kurulan binanın 09.12.2021 tarihinde Belediye Encümeninin 10.06.2021 tarih ve 2769 sayılı kararına istinaden yapının metruk ve çevre güvenliği ve asayiş bakımından tehlike arz etmesi nedeniyle Yıkıldığı görülmüştür.

Ana Taşınmaz Özellikleri (Yıkılan Yapı);

Bina; 1 bodrum + zemin + 3 normal kattan projelendirilmiştir. Bina 5 katlı, 23 bağımsız bölüm olarak projelendirilmiştir.

Bağımsız Bölüm Özellikleri (Kat İrtifakına göre 2.kat 13 b.b Mesken);

Taşınmaz kat irtifakına göre mesken nitelikli ve ana yapının 2.Normal katında projelendirilmiştir.

Adresi : Karakaya Mahallesi Şentürk Sokak 1956 Ada, 11 Parsel Keçiören / ANKARA

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Artırma Bilgileri :Taşınmazın mahrumiyet bilgisi gibidir.

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/01/2023 – 12:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/01/2023 – 12:20 2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/02/2023 – 12:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/02/2023 – 12:20

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