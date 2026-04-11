Ankara Büyükşehir Belediyesi, kentin en önemli tarihi noktalarından biri olan Ankara Kalesi ve çevresini geleceğe taşımak amacıyla yürüttüğü çalışmalarına bir yenisini ekledi. Belediye, kalede bulunan tescilli üç taşınmazı birleştirerek “Gastronomi Merkezi” olarak yeniden işlevlendirdi.

Tarihi doku korunarak yeniden inşa edildi

ABB Kent Tarihi ve Tanıtım Dairesi tarafından yürütülen proje kapsamında; Kale, Kireçli, Berrak ve Doyran sokaklarının kesişiminde yer alan üç ayrı konut, geleneksel mimariye sadık kalınarak restore edildi.

Çalışmalarda yapıların taşıyıcı sistemleri güçlendirilirken, ahşap doğramalar geleneksel el işçiliğiyle yenilendi. Taş duvarlardaki bozulmuş derzler onarıldı, cephe süslemeleri özgün detaylarına uygun şekilde yeniden işlendi. Çatı kaplamaları da dönemin tekniklerine uygun malzemelerle yeniden uygulandı.

Hedef: Kültürel miras ve ekonomik canlılık

Proje yalnızca tarihi yapıların korunmasını değil, aynı zamanda bölgenin sosyal ve ekonomik olarak canlandırılmasını da amaçlıyor. Gastronomi Merkezi; avlu, teras ve açık oturma alanlarıyla ziyaretçilere çok yönlü bir deneyim sunacak şekilde tasarlandı.

Ankara mutfağı dünyaya tanıtılacak

Yeni açılacak Gastronomi Merkezi’nde, Ankara’nın zengin mutfak kültürü ile yerel ve otantik lezzetler hem yerli hem de yabancı turistlerle buluşacak. Proje ile Ulus bölgesinin kültürel mirasının korunması ve turizm potansiyelinin artırılması hedefleniyor.

Gastronomi Merkezi, ziyaretçilere Ankara Kalesi atmosferinde hem tarih hem de lezzeti bir arada sunarak bölgeye yeni bir cazibe kazandıracak.