Ankara Kalecik’te 2 katlı betonarme bina, depolama ve ekmek evi icradan satılık (çoklu satış)

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- Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Ankara İl, Kalecik İlçe, OVABAĞI Mahalle/Köy, Kızılöz mevkii Mevkii, 549 Ada, 12 Parsel, 2 Katlı Betonarme Bina: Taşınmaz üzerinde iki katlı konut kullanımlı yapı bu yapının kuzey doğu kısmında kalan bitişik 3 bölümlü depolar ve ekmek evi yapısı bulunmaktadır. Bina zemin alanı yaklaşık brüt 130 m2,1.katı yaklaşık brüt 145 m2 toplam alanı 275 m2 olup konut kullanımlı olarak tasarlanmıştır.İki katlı yapının net kullanım alanı yaklaşık 240 m2 dir. Dış cephesi terasit kaplı taşınmazın çatısı kiremit kaplıdır.
- Adresi : Ovabağı Mah. Şehit Ertuğrul Platin Sokak Kalecik / ANKARA
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 14/11/2022 – 13:46
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Bitiş Tarih ve Saati : 21/11/2022 – 13:46
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 07/12/2022 – 13:46
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Bitiş Tarih ve Saati : 14/12/2022 – 13:46
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