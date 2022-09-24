Ankara Kahve Festivali’ne yoğun ilgi

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Burçin ÜRE- Mehmet Serkan ŞAFAK/ ANKARA, (DHA)- ANKARA’da bu yıl 6’ncısı düzenlenen ‘Ankara Kahve Festivali’ renkli görüntülere sahne oldu.

Ankara Bilkent Center’da dün başlayan kahve festivaline, dünyanın farklı ülkelerinden ve Türkiye’nin farklı şehirlerinden birçok marka katıldı. Gün boyunca farklı müzik grupları ve sanatçıların performans sergilediği festivalde, vatandaşlar kahve çeşitlerini tatma imkânı buluyor.

‘TÜRK KAHVESİ SICAK SUYLA DEMLENİR’

2016- 2019 yılları arasında Türk Kahvesi Türkiye Şampiyonu olarak Türkiye’yi yurtdışında temsil etme hakkı kazanan ve Dubai’de üçüncü olan Koray Erdoğdu, Türk kahvesinin yapılışı hakkında bilgi verdi. Koray Erdoğdu, “Türk kahvesinde doğru bilinen yanlışlar var bunun üzerine ağırlık verdim. Örneğin, Türk kahvesinin soğuk değil sıcak suyla demlenmesi gerekiyor. Kavanoz dolusu değil, günlük tüketiminize göre kahvenizi haftalık almanız gerekiyor” dedi.

‘ESKİ NESİL ARABA, YENİ NESİL KAHVECİLİK’

Konya’dan festival için geldiklerini belirten Mustafa Akpınar, hep mobil araba ile kahve sunma hayali olduğunu söyleyerek “Konya’da sabit duruyoruz, festivallere katılıyoruz. Dükkan açmak günümüz koşullarında çok maliyetli. Dört duvar değil hem daha ekonomik hem böyle mobil kahve araçları durduğu yere de değer katacak. Kanatları kapatıyoruz ve istediğimiz her yere gidebiliyoruz. Trafikte de çok güzel geri dönüşler alıyorum. Bu tarz eski araçları da yeniden topluma kazandırabiliriz. Eski nesil araba ile yeni nesil kahvecilik” diye konuştu.

‘REKOR BİR KATILIM BEKLİYORUZ’

Katılımcılar ve firma sayısı ile festivale olan ilginin her geçen yıl arttığını belirten Festival Direktörü Burcu Bozkaya Şener, “100 markanın üzerinde katılım var. Sadece ülkemizden kahve firmaları yok çeşitli ülkelerin kahvelerine de yer veriyoruz. Endonezya, Peru, İtalya ve Yunanistan’dan katılım var. Bu sene 40 bin kişinin katılmasını hedefliyoruz. Rekor bir katılım bekliyoruz” dedi.

Atölye çalışmaları ve seminerlerin de gerçekleştirildiği festival yarın sona eriyor. (DHA)

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