Ankara Kahramankazan’da 7+1 tripleks ev icradan satılık

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Ankara İl, Kahramankazan İlçe, KAYI Mahalle/Köy, 221588 Ada, 1 Parsel, Taşınmaz tapu kaydında 3 Katlı betonarme mesken ve arsası vasfında olup, üzerinde muhtelif çeşit ve sayıda ağaç ile zemin ve 2 Normal katlı betonarme bina bulunmaktadır. Arsa geometrik olarak düzgün olmayan dikdörtgen şeklindedir. Taşınmaz köşe parsel konumunda olup, ulaşım asfalt yol üzerinden sağlanmaktadır.
Adresi : Kayı Mahallesi Kahramankazan / ANKARA
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Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 19/12/2022 – 13:55
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Bitiş Tarih ve Saati : 26/12/2022 – 13:55
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 13/01/2023 – 13:55
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Bitiş Tarih ve Saati : 20/01/2023 – 13:55
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