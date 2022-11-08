Ankara Kahramankazan’da 7.580 m² tarla icradan satılık

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Ankara İl, Kahramankazan İlçe, SARILAR Mahalle/Köy, Alıç Kırı Mevkii, 173 Ada, 6 Parsel, Ankara ili Kahramankazan ilçesi Sarılar Mahallesi Alıç Kırı mevkii 173 Ada,6 parsel numaralı tarla, parsel kuş uçuşu olarak Sarılar Mahallesi merkezine 1,25 km ve Kahramankazan merkeze 9,26 km mesafededir. Parsel kuzeybatı cephesinden kadastro yoluna cepheli olup “Tarla” niteliklidir. Parsel yer yer % 5-8 eğimli bir alana sahiptir.

Adresi : 173 Ada, 6 Parsel Kahramankazan / ANKARA

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Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/01/2023 – 10:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/01/2023 – 10:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/02/2023 – 10:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 09/02/2023 – 10:30

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