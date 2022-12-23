Ankara Kahramankazan’da 5.233 m² arsa icradan satılıktır

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İlan.gov.tr.’de yer alan ilana göre, Ankara İl, Kahramankazan İlçe, SARAY(İ) Mahalle/Köy, 681 Ada, 4 Parsel, Kahramankazan Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü nün resmi internet sitesinden alınan bilgiye göre kıymet takdirine konu; 681 Ada 4 Parselin, Emsal:0.60,hmax: Serbest, Sanayi Depolama alanı, olarak ayrıldığı anlaşılmıştır.Anılan parsel, Saray(İ) Mahallesi, Ankara Bolu Yolunun kuş uçuşu 1,0 km doğusunda, Kahramankazan İlçe merkezinin 18,00 km güneyinde,Oyak Çimento Fabrikasının 300 mt güneybatısında,Gıdacılar Caddesi, 1064. Sk. No 10’da bulunan Zim Mühendislik karşısında yer alan 5.233,00 m² yüzölçümlü boş arsadır.

Adresi : Ankara İli, Kahramankazan İlçesi, Saray(İ) Mahallesi, 681 Ada 4 Parsel Kahramankazan / ANKARA

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Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/01/2023 – 11:03

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/01/2023 – 11:03 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/02/2023 – 11:03

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Bitiş Tarih ve Saati : 20/02/2023 – 11:03

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