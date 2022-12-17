Ankara Kahramankazan’da 3+1 daire icradan satılıktır

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Ankara Kahramankazan İcra Dairesi tarafından açık artırma ilanı ile Kahramankazan’da 3+1 daire icradan satışa sunuldu.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, ihale açık artırma suretiyle yapılacak.
Adı geçen dairenin, Yıldırım Beyazıt Mah. Göktürk Sok. Tuğra Apt. No: 6/12 Kahramankazan / ANKARA adresinde olduğu belirtilirken dairenin satışı için 1.Satış Günü 24/01/2023 günü, 2. Satış Günü ise 16/02/2023‘de gerçekleştirileceği duyuruldu.
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İlan hakkında detaylı bilgi için tıklayınız
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