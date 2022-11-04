Ankara Kahramankazan’da 17.870 m² tarla mahkemeden satılıktır (çoklu satış)

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Ankara İl, Kahramankazan İlçe, GÜNBAŞI (YILBANT) Mahalle/Köy, Erikli Yazı Mevkii, 101 Ada, 31 Parsel, Taşınmaz tapu kaydında tarla vasfındadır. Düzgün olmayan dörtgen forma sahiptir. Etrafında taşınmazla aynı özelliklere sahip boş parseller, hobi evleri ve hayvansal üretim tesisleri bulunmaktadır. Yola cephesi bulunmamaktadır. Ulaşım diğer parseller üzerinden sağlanabilmektedir. Ankara-İstanbul yoluna kuş uçuşu 1,42 km mesafededir.

Adresi : Kahramankazan Günbaşı Yılbant Mah. Kahramankazan / ANKARA

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Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/12/2022 – 13:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/12/2022 – 13:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/01/2023 – 13:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 13/01/2023 – 13:50

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