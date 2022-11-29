Ankara Kahramankazan’da 1.080 m² tarla mahkemeden satılıktır (çoklu satış)

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ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Ankara İl, Kahramankazan İlçe, SOĞULCAK (SOĞUCAK) Mahalle/Köy, Dere Çayır Mevkii, 137 Ada, 1 Parsel, Taşınmaz tapu kaydında çayır vasfında olup, üzerinde ağaç veya müştemilat bulunmamaktadır. Taşınmaz % 5-6 Eğimli, 2. Sınıf tarım arazisidir. Kadastro yoluna cephesi bulunmaktadır. Sürülmüş durumdadır. Soğulcak Mahallesine 600 m mesafededir.

Adresi : Soğulcak Mah. Kahramankazan / ANKARA

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Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/01/2023 – 10:06

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Bitiş Tarih ve Saati : 12/01/2023 – 10:06 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/01/2023 – 10:06

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Bitiş Tarih ve Saati : 06/02/2023 – 10:06

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