Ankara Kadın Platformu seslerini Mahsa Amini için yükseltti

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HAZAL ERGEN/ANKARA

İran’da ahlak polisi tarafından saçları göründüğü gerekçesiyle hunharca katledilen genç kız Mahsa Amini, Ankara Kadın Platformu tarafından protesto edildi.

Ankara Kızılay Konur Sokak’ta bulunan Mülkiyeliler Birliği’nin önünde, İran Tahran’da zorunlu başörtüsü yasasına uymadığı gerekçesiyle ahlak polisi tarafından canice katledilen Mahsa Amini cinayeti protesto edildi. Birçok kadın eyleme katılırken bulundukları yerde slogan atıldı.

ANKARA KADIN PLATFORMU AYAKLANDI

22 yaşındaki genç kız, Başkent Tahran’da İslam kuralına uymadığı gerekçesiyle dövülerek öldürülmüştü. Ankara Kadın Platformu tarafından Mülkiyeliler Birliği girişinde katliama tepki gösterildi. ‘İsyan ediyoruz’,‘Yaşasın Kadın Dayanışması’, ‘Kadın, Yaşam, Özgürlük’ pankartıyla hep bir ağızdan sloganlar atıldı. Her yaştan birçok kadın eyleme katılım gösterdi.