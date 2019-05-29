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29 Mayıs 2019
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Anadolu Ajansı Muhabiri Abdülkadir Nişancı’yı arama kurtarma çalışmaları sırasında şehit düşen askerler için Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı’na (JÖAK) taziye ziyaretinde bulundu.
Yerel Haberler

Ankara İtfaiyesi’nden taziye ziyareti

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Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Salih Kurumlu ve Ankara İtfaiyesi Sualtı Arama Kurtarma Timi, Bayburt-Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı’nda uçuruma düşerek yaşamını yitiren Anadolu Ajansı Muhabiri Abdülkadir Nişancı’yı arama kurtarma çalışmaları sırasında şehit düşen askerler için Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı’na (JÖAK) taziye ziyaretinde bulundu. 

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Salih Kurumlu ve Sualtı Arama Kurtarma Timinde görevli dalgıç itfaiyeciler, makamında ziyaret ettikleri Jandarma Özel Asayiş Komutanı Tuğgeneral Ali İhsan Ersoy’a baş sağlığı dileklerini iletti.

GÖREVLERDE YAN YANA

Şehit olan askerlerden Kıdemli Üstçavuş Mustafa Gidergelmez ve Uzman Çavuş Eyüp Kapaklıkaya ile Ankara İftaiyesi Sualtı Arama Kurtarma Timi dalgıçlarının birçok görevde yan yana çalıştığını belirten Kurumlu, büyük üzüntü duyduklarını ifade etti.

Arama kurtarma ekiplerinin her türlü zorlu ve tehlikeli şartlar altında görev yaptığını belirten Kurumlu, “Vatanımızın her köşesinde canı pahasına görev yapan Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı bünyesinde yer alan Jandarma Arama Kurtarma Birimindeki (JAK) değerli çalışma arkadaşlarımızın her daim yanında olduğumuzun bilinmesini istiyoruz. Bu kutsal görevi yerine getirirken, şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyoruz. Hepimizin başı sağ olsun” dedi. 

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Editörhttps://sonsoz.com.tr

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