Türkiye'nin 6 ilindeki Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) ile Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi (ARGEM) liselerinde eğitim 18 üstün yetenekli öğrenci, Ankara'daki Havelsan yaz bilim kampına katıldı.
Sosyal medya fenomenleri, oyuncu ve şarkıcılar, geçtiğimiz gün eski eşi tarafından çocuğunun yanında boğazından bıçaklanan Emine Bulut'un ölümüyle ilgili sessiz kalmayarak sosyal medya hesaplarından sitem etti.
Süper Lig’de çıktığı son 14 maçı kaybetmeyen Trabzonspor, yarın deplasmanda 22 yıldır üstünlük kuramadığı Fenerbahçe karşısından galibiyetle ayrılıp, hem bu özlemine son vermeyi, hem de ligde üst sıralarda kendine yer edinmeyi hedefliyor.
İdlib’de rejim güçleri ve Rusya’nın başlattığı harekat ile birlikte sınırlarımıza hücum eden iki milyona yakın göçmenlerin sınır kapısına yığılmaları, kavgalar, protestolar, bayrağımızın ve Cumhurbaşkanının posterlerinin yakılması ve oluşan büyük kaos Türkiye’nin güvenliğini ciddi derecede riske atmıştır.
Türkiye'nin 6 ilindeki Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) ile Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi (ARGEM) liselerinde eğitim 18 üstün yetenekli öğrenci, Ankara'daki Havelsan yaz bilim kampına katıldı.