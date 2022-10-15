Ankara Güdül’de 5.171 m² tarla mahkemeden satılacak

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Ankara Beypazarı Satış Memurluğu tarafından açık artırma ilanı ile Güdül’de 5.171 m² tarla icradan satışa sunuldu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, ihale açık artırma suretiyle yapılacak.

Adı geçen tarlanın, Aşağı Mahalle Karaçorak Mevkii Güdül / ANKARA adresinde olduğu belirtilirken tarlanın satışı için 1.Satış Günü 24/11/2022 günü, 2. Satış Günü ise 22/12/2022‘de gerçekleştirileceği duyuruldu.

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