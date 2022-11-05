Ankara Güdül’de 1.880 m² tarla mahkemeden satılıktır (çoklu satış)

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Ankara İl, Güdül İlçe, YUKARI Mahalle/Köy, TAŞLIBELEN Mevkii, 207 Ada, 53 Parsel, Yukarı Mahallesi 207 ada 53 parsel numaralı taşınmaz: Taşlıbelen mevkiinde bulunan taşınmaz tapu kaydında tarla vasfında olup 1.880,55 m2 alana sahiptir. Konum olarak Güdül İlçe merkezine 750 metre mesafede bulunmaktadır. Toprak bünyesi itibariyle killi-tınlı yapıdadır.Taşınmaz üzerinde mevcut haliyle tarımsal üretim yapılmamaktadır.
Adresi : Yukarı Mahalle Taşlıbelen Mevkii Güdül / ANKARA
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Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 08/12/2022 – 10:35
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Bitiş Tarih ve Saati : 15/12/2022 – 10:35
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 02/01/2023 – 10:35
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Bitiş Tarih ve Saati : 09/01/2023 – 10:35
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