Ankara Güdül’de 1.020 m² tarla mahkemeden satılıktır

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ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Ankara İl, Güdül İlçe, YEŞİLÖZ/AŞAĞI Mahalle/Köy, YAZI Mevkii, 210 Ada, 208 Parsel, Konum olarak Yeşilöz (Aşağı) Mahallesinin güneybatısında ve yaklaşık 1 km mesafede konumludur. Parsel alanı 1.020,62 m² olup, tarla vasfındadır. Parsel, sınırları belirleyici (tel çit v.b.) bir unsur bulunmamaktadır. Kadastro paftasına göre kadastro yolu mevcut değildir. Taşınmazı geometrik olarak düzgün kenarlı bir yamuk formunda olup dar cephesi yaklaşık 18.70 m derinliği ise yaklaşık 50 m dir. Parsel üzerinde elektriği bulunan yarı bodrum + zemin katlı 2 katlı yığma yapı mevcuttur. Parselde düzensiz dikilmiş olan meyve ağaçları ve üzüm asması bulunmaktadır.

Artırma Bilgileri

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1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/12/2022 – 13:53

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/01/2023 – 13:53 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/01/2023 – 13:53

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Bitiş Tarih ve Saati : 30/01/2023 – 13:53

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