Ankara Güdül’de 1.000 m² arsa icradan satılıktır (çoklu satış)

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- Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Ankara İl, Güdül İlçe, 165059 Ada, 20 Parsel, GÜNEYCE Mahalle/Köy, İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE TAKİPTE 165059 ada 20 parsel; Parsel alanı 1000 m² dir. Parsel, sınırları belirleyici (tel çit v.b.) bir unsur bulunmamaktadır. İmar planı kapsamında taşınmazın güneybatı cephesi imar yoluna cepheli, diğer yönleri ise komşu parseller ile çevrilidir. Taşınmaz imar planın kapsamındaki imar yoluna cephesi yaklaşık 25 m, derinliği ise 40 m dir. Taşınmaz ara parseldir. Taşınmaz hissesiz bir mülkiyete sahiptir. Taşınmaz 40.0443 – 32.1599 koordinatında konumludur. (Beyan: İmar uygulaması neticesinde bu taşınmazdaki hisse noksanlığı veya fazlalıklarını ve ileride yapılacak hisse düzeltmelerini geriye dönüş dahil doğmuş ve doğabilecek tüm hukuki vecibeleri ile kabul ederiz.)
- Adresi : Güneyce Mahallesinin Güneybatısında Yer Almaktadır. Güdül / ANKARA
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 27/10/2022 – 09:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 03/11/2022 – 09:30
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 23/11/2022 – 09:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 30/11/2022 – 09:30
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