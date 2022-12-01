Ankara Gölbaşı’nda 57.314 m² tarla icradan satılıktır (çoklu ve hisseli satış)

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ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Ankara İl, Gölbaşı İlçe, Boyalık Mah, Akpınar Mevkii, 122096 Ada, 8 Parsel, Tapuda “Tarla” olarak kayıtlı olup borçlu adına kayıtlı “1/4 Hissesi” satılacak olan taşınmazla ilgili 05.02.2021 tarihinde yapılan keşfe istinaden alınan bilirkişi raporuna göre; Taşınmaz 39.4931 : 32.6439 koordinatlarındadır. Boyalık Mahallesi sınırları içerisinde bulunmakta olup taşınmazın tamamı 57.314,12 m2 yüzölçüme sahiptir. Kuş uçuşu olarak Gölbaşı İlçesi Kaymakamlık binasına 39 km mesafede, Boyalık Mahallesinin 3 km Kuzeybatısındadır. Topografik yapısı itibariyle % 4-5 eğimli ve geometrik şekle sahip değildir. Üzerinde ağaç ve yapı yoktur. Fiili zeminde boş vaziyettedir. Etrafında tarımsal amaçlı kullanılan taşınmazlar vardır. Bulunduğu bölge belediye hizmetlerinden faydalanmamaktadır.

Adresi : Boyalık Mah. Akpınar Mevkii 122096 Ada, 8 Parsel Gölbaşı/Ankara

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Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/12/2022 – 13:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/12/2022 – 13:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/01/2023 – 13:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/01/2023 – 13:30

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