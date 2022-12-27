Ankara Gölbaşı’nda 550 m² villa icradan satılıktır

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İlan.gov.tr.’de yer alan ilana göre, Ankara İl, Gölbaşı İlçe, KIZILCAŞAR-İMAR Mahalle/Köy, 278 Ada, 6 Parsel, Taşınmaz tapuda “Betonarme Bina” niteliğindedir. Taşınmazın üzerinde Park 28 Sitesinin 18 numaralı villası bulunmaktadır. Ön cephe bahçe sınırı taş duvar üzeri jiletli tel, bahçe kapısı demir kapıdır. Bahçesi bakımlı olup, çim ala, muhtelif cins ve yaşlarda ağaçlar bulunmaktadır. Yaya yolları andezit taş ile kaplanmıştır. Ön bahçede kapalı otopark bulunmaktadır. Site içinde yarı olimpik yüzme havuzu ve tenis kortu bulunmaktadır. Bulunduğu sitede üst gelir grubunca ikamet edilmektedir. Kuş uçuşu olarak, İncek Bulvarına 250 m Kızılay Güvenparka 16 km mesafededir. Arsa düzgün geometrik şekilli ve eğimsiz arazi yapılıdır. Bulunduğu bölge meskun olup, Belediyenin bütün alt yapı hizmetleri mevcuttur. Villa Yapısının Genel Özellikleri: Bodrum +zemin+1. normal kattan oluşmaktadır. Ayrık nizamda inşa edilen betonarme yapıdır. Dış cepheleri mantolamadır. Bina giriş kapısı mobilya kapı, iç kapılar membran ve pencere doğramaları ahşap doğramadır.

Adresi : Kızılcaşar-İmar Mah. 278 Ada 6 Parsel Gölbaşı/Ankara

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Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/01/2023 – 10:25

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/02/2023 – 10:25 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/02/2023 – 10:25

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Bitiş Tarih ve Saati : 02/03/2023 – 10:25

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