Ankara Gölbaşı’nda 52.460 m² tarla icradan satılıktır

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ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Ankara İl, Gölbaşı İlçe, Çimşit Mah, 126002 Ada, 5 Parsel, Tapuda “Tarla” olarak kayıtlı olup borçlu adına kayıtlı “Tam Hissesi” satılacak olan taşınmazla ilgili 24.12.2021 tarihinde yapılan keşfe istinaden düzenlene Kıymet Taktir Raporuna yapılan itiraz üzerine İcra Hukuk Mahkemesince yapılan 20.04.2022 tarihinde alınan Bilirkişi Raporuna göre; Taşınmaz Konya yoluna 1700 m, Çimşit mahalle merkezine 3 km mesafede bulunmaktadır. Asfalt yola cepheli olup, taşınmazın yanına kadar özel araçla gidilmesi mümkündür. Eğimsiz topografik yapısı bulunmaktadır. Etrafında, besi çiftliği ve imalathane türünde tarım ve sanayi yapıları bulunmaktadır. Düzgün olmayan geometrik şekle sahiptir. Tarla vasfında ve imarsızdır. Belediye hizmetlerinden kısmen faydalanmaktadır.

Adresi : Çimşit Mahallesi, 126002 Ada, 5 Parsel Gölbaşı/Ankara

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Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/12/2022 – 14:06

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/12/2022 – 14:06 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/01/2023 – 14:06

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/01/2023 – 14:06

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