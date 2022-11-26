Ankara Gölbaşı’nda 493 m² arsa mahkemeden satılıktır

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ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Ankara İl, Gölbaşı İlçe, KARAGEDİK Mahalle/Köy, 125458 Ada, 1 Parsel, Değerleme konusu “Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Karagedik Mahallesi (Eski 21 ada, 10 Parsel)125458 ada, 1 parsel,493,00 m2 yüzölçümlü “Arsa” vasıflıdır. Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Karagedik-Aydın Mahallesi sınırları içerisinde bulunmaktadır. Değerleme konusu taşınmaz 39.5752 enlem, 32.7955 boylam koordinatlarındadır. Değerleme konusu taşınmaz Karagedik-Aydın Mahallesinde bulunmakta olup 3477. Sokak parselin kuş uçuşu 35.m. Güneyinde,3478 Sokak parselin kuş uçuşu 52 m. Kuzeyinde, 3403 Sokak (2. Cadde) parselin 100 m. Doğusunda bulunmaktadır.
Adresi : Karagedik Mah. 125458 Ada 1 Parsel Gölbaşı/Ankara
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Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 13/12/2022 – 10:42
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Bitiş Tarih ve Saati : 20/12/2022 – 10:42
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 05/01/2023 – 10:42
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Bitiş Tarih ve Saati : 12/01/2023 – 10:42
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