Ankara Gölbaşı’nda 49.020 m² tarla mahkemeden satılıktır

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ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Dosya içerisinde bulunan Gölbaşı Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 16.12.2021 tarih E-49485841-754-33551 sayılı yazısında; “İlçemiz, Hacımuratlı Mahallesi, 124920 Ada 16 no.lu parselin Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’ nin 13.01.2017/116 ve 12.05.2017/1002 tarih/sayılı kararları ile onaylanan 1/100000 ölçekli 2038 Ankara Çevre Düzeni Planı kapsamında kaldığı, plan hükümlerinin 1.2 maddesi gereğince bu plan ölçeği gereği şematik olup; üzerinden ölçüm, yer belirleme ve uygulama yapılamaz hükmünün bulunduğu, ancak 1/100000 ölçekli 2038 Ankara Çevre Düzeni Planının Ankara 9.İdare Mahkemesi’ nin 28.09.2020 tarih ve 2018/551 Esas, 2020/1610 Karar sayılı kararı ile iptal edildiği, Bakanlar kurulunun 07.01.2018 tarih ve 2018/11231 sayılı kararı ile ilan edilen Büyük Ova sınırları kapsamında kaldığı hususları tespit edilmiştir.”

Adresi : Ankara İli Gölbaşı İlçesi Hacımuratlı 124920 Ada 16 Parsel Gölbaşı/Ankara

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Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/01/2023 – 10:12

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Bitiş Tarih ve Saati : 18/01/2023 – 10:12 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/02/2023 – 10:12

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/02/2023 – 10:12

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