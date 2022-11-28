Ankara Gölbaşı’nda 4+1 daire icradan satılıktır (çoklu satış)

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ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Ankara ili Gölbaşı ilçesi Taşpınar İmar mah. 118014 ada 1 parsel :Taşınmaz Batı ve Güney yönünde 2804. Sokak, kuzey yönünde 2805 Sokak bulunmakta olup Ted Kolejine kuş uçuşu 515 m., Kuzeybatı yönünde bulunan Taşpınar İlkokuluna kuş uçuşu 1.14 km, Doğu yönünde bulunan Ankara-Konya Yoluna kuş uçuşu 2.35 km.Ankara-Kızılay Merkeze kuş uçuşu 13.25 km, Gölbaşı Kaymakamlık Binasına kuş uçuşu 5.20 km. Atılım Üniversitesine kuş uçuşu 3.90 km mesafededir.Taşınmazın bulunduğu bölgede de yüksek katlı rezidans tarzı yapılar, eğitim öğretim, sağlık kurumlan, ticari işletmeler, marketler, villa tarzı yapılar, dinlenme, yeme, içme yerleri bulunmakta olup hergeçen gün gelişmekte olan yüksek gelir gurubu tarafından yatırım ve ikamet amaçlı tercih edilen prestijli projelerin bulunduğu bölgededir.Ayrıca site yönetimi, dışardan temin edilen kapıcı hizmeti, ana kapı girişte 7/24 güvenlik ve kameralı güvenlik sistemi, jenaratör bulunmaktadır.Bloklarda 3 adet asansör İle 1 yük asansörü, yangın çıkış merdiveni bulunmaktadır.

Adresi : Taşpınar-İmar Mah. 118014 Ada 1 Parsel B Blok 14. Kat 41 Nolu Bb Gölbaşı/Ankara

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Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/12/2022 – 10:19

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/01/2023 – 10:19 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/01/2023 – 10:19

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/01/2023 – 10:19

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