Ankara Gölbaşı’nda 3+1 daire mahkemeden satılıktır

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ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Gölbaşı İlçesi, Karşıyaka Mahallesi 1224 ada 5 parsel numaralı taşınmazın ilçe merkezinde bulunduğu, Niteliğinin arsa ve tapu kaydına göre 1.012,00 m2 yüzölçümlü olduğu, Üzerinde A ve B Blok olmak üzere iki adet apartmanın bulunduğu, Onaylı Mimari Projesine göre binanın 2.Bodrum katında Kapalı otopark ve sığınak, 1.Bodrum, Zemin ve Normal katlarında meskenlerin bulunduğu, Yapının eski bir yapı olduğu, Taşınmazın giriş kapısının demir olduğu, Merdiven basamaklarının ve sahanlıklarının mermer olarak yapıldığı, duvarlarının ise yarıya kadar mermer üst kısımlarının ise alçı üzeri boya olduğu,Merdiven korkuluklarının demir olduğu, Binada ısı yalıtımının bulunmadığı, Binanın dış cephesinin betebe kaplama olduğu, Bina ile yol arasında kalan kısmın kilit taşı kaplı olduğu, Binanın yapı kullanma izin belgesinin bulunmadığı Taşınmazın bulunduğu semtin tüm kamu hizmetlerinden faydalandığı görülmüştür.

Artırma Bilgileri

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1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/01/2023 – 11:01

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Bitiş Tarih ve Saati : 18/01/2023 – 11:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/02/2023 – 11:01

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/02/2023 – 11:01

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