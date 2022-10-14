Ankara Gölbaşı’nda 3+1 daire mahkemeden satılacak

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Ankara Gölbaşı İcra Dairesi tarafından açık artırma ilanı ile Gölbaşı’nda 3+1 daire icradan satışa sunuldu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, ihale açık artırma suretiyle yapılacak.

Adı geçen dairenin, Ankara İli Gölbaşı İlçesi Gop Mahallesi 407 Ada 18 Parsel 3 Nolu Bağımsız Bölüm Gölbaşı/Ankara / ANKARA adresinde olduğu belirtilirken dairenin satışı için 1.Satış Günü 09/11/2022 günü, 2. Satış Günü ise 07/12/2022‘de gerçekleştirileceği duyuruldu.

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İlan hakkında detaylı bilgi için tıklayınız