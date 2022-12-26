Ankara Gölbaşı’nda 3.00 m² arsa icradan satılıktır (çoklu ve hisseli satış)

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İlan.gov.tr.’de yer alan ilana göre, Ankara İl, Gölbaşı İlçe, KIZILCAŞAR-İMAR Mahalle/Köy, 445 Ada, 4 Parsel, Taşınmaz Kızılcaşar Mahallesinin güneyinde bulunmaktadır. Taşınmaz ” Arsa ” vasıflıdır. Taşınmaz ara parsel konumunda olup, imar yolu açılmış durumdadır. Taşınmaz 3.000,00 m² yüz ölçüme sahip durumdadır. Taşınmazda borçlunun 1/2 hissesi satılacaktır. Taşınmaz etrafında Arsa vasıflı taşınmazlar ile Villa ve Müstakil tarzda yapılaşmalar mevcuttur. Taşınmaz üzerinde herhangi bir muhdesat bulunmamaktadır. Taşınmaz dikdörtgene benzer bir geometrik yapıya sahiptir. Taşınmaz Gölbaşı Kaymakamlığına kuş uçuşu yaklaşık 7,30 km mesafededir. Taşınmaz eğimli bir arazi yapısına sahip durumdadır. Taşınmaz sürekli gelişen, değer kazanan ve tercih edilen bir bölgede yer almaktadır.

Adresi : Kızılcaşar-İmar Mah. 445 Ada 4 Parsel Gölbaşı/Ankara

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Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/01/2023 – 11:15

Bitiş Tarih ve Saati : 02/02/2023 – 11:15 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/02/2023 – 11:15

Bitiş Tarih ve Saati : 28/02/2023 – 11:15

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