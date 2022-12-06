Ankara Gölbaşı’nda 295 m² arsa mahkemeden satılıktır

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ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Ankara İl, Gölbaşı İlçe, HACILAR Mahalle/Köy, 6012 Parsel, Taşınmazın Özellikleri; Dava konusu taşınmaz Ankara İli, Gölbaşı ilçesi, Hacılar Mahallesi, 6012 Parseldir. Dava konusu taşınmazın imar yolu henüz açılmamış durumdadır. Taşınmaz imarda ara parsel konumundadır. Taşınmazın tapudaki vasfı “Arsa” dır. Taşınmaz 295,00 m2 yüz ölçüme sahiptir, Taşınmaz halihazırda kullanılmamaktadır. Taşınmazın üzeri halihazırda boş durumda olup, üzerinde herhangi bir muhdesat bulunmamaktadır. Taşınmaz etrafında müstakil tarzda yapılaşmalar ile Arsa vasıflı boş taşınmazlar mevcuttur. Taşınmaz yeni açılan Haymana yolu Bulvarına oldukça yakın konumdadır, Taşınmaz dikdörtgene benzer bir geometrik yapıya sahiptir. Taşınmaz eğimli bir arazi yapısına sahiptir, Taşınmaz sürekli değer kazanan ve tercih edilen bir bölgede bulunmaktadır.

Adresi : Hacılar Mah. 6012 Parsel Gölbaşı/Ankara

Artırma Bilgileri

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1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/01/2023 – 11:49

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/01/2023 – 11:49 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/01/2023 – 11:49

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Bitiş Tarih ve Saati : 02/02/2023 – 11:49

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