Ankara Gölbaşı’nda 2.737 m² arsa mahkemeden satılık

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Ankara İl, Gölbaşı İlçe, İNCEK-İMAR Mahalle/Köy, 111094 Ada, 1 Parsel, Satışa konu olan taşınmaz Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, İncek -İmar Mahallesi, 111094 Ada 1 Parsel no.lu taşınmaz olup; Taşınmaz Gölbaşı Kaymakamlığı’na kuş uçuşu yaklaşık 11,00 km mesafededir. Satış konusu taşınmaz Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, İncek – İmar Mahallesi 111094 Ada 1 No.Iu Parseldir. Taşınmazın imar yolları henüz açılmamış durumdadır. Taşınmazın tapudaki vasfı “ARSA”dır. Taşınmaz 2.737,00 m2 yüzölçüme sahiptir. Taşınmaz halihazırda kullanılmamaktadır. Taşınmazın üzerinde herhangi bir muhdesat bulunmamaktadır. Taşınmazın bulunduğu bölgede Arsa vasıflı boş taşınmazlar mevcuttur. Taşınmaz dikdörtgene benzerbir geometrik yapıya sahiptir. Taşınmaz değişken eğimli bir arazi yapısına sahiptir.

Adresi : İncek-İmar Mah. 111094 Ada 1 Parsel Gölbaşı/Ankara

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Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/11/2022 – 10:09

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/11/2022 – 10:09 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/12/2022 – 10:09

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/12/2022 – 10:09

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