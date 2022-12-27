Ankara Gölbaşı’nda 17.431 m² tarım arazisi mahkemeden satılıktır

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İlan.gov.tr.’de yer alan ilana göre, Dava konusu taşınmaz Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Bursal (Yalabağ) Mahallesi 121219 Ada 83 no.lu parseldir. Taşınmaz Mahalle merkezinin kuzeybatısında yer almakta olup, Gölbaşı Kaymakamlığı’na kuş uçuşu yaklaşık 5,30 km mesafededir. Dava konusu parselin kadastro yoluna cephesi bulunmamaktadır.Taşınmazın tapudaki vasfı ‘’ Tarla ‘’ dır. Taşınmaz 17.431,26 m² yüz ölçüme sahiptir. Taşınmaz halihazırda tarım arazisi olarak kullanılmaktadır. Taşınmaz üzerinde herhangi bir muhdesat bulunmamaktadır. Taşınmaz dikdörtgene benzer bir geometrik yapıya sahiptir. Taşınmaz eğimli bir arazi yapısına sahiptir. Taşınmaz sürekli değer kazanan bir bölgede yer almaktadır. Taşınmazın bulunduğu bölgede altyapı çalışmaları henüz başlamamış durumdadır.

Artırma Bilgileri

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1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/02/2023 – 10:11

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Bitiş Tarih ve Saati : 08/02/2023 – 10:11 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/03/2023 – 10:11

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/03/2023 – 10:11

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