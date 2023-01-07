Ankara Gölbaşı’nda 145 m² villa icradan satılıktır

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İlan.gov.tr.’de yer alan ilana göre, Ankara İl, Gölbaşı İlçe, HACILAR-İMAR Mahalle/Köy, 858 Ada, 15 Parsel, Taşınmaz, tapuda 20 Dubleks Konut Ve Arsası niteliğinde olup, 317 m² yüzölçümündedir. Ana Gayrimenkulün Özellikleri; Kıymet Takdiri istenen taşınmaz Fizikçiler Sitesi içerisinde bulunmaktadır. Site içerisinde yeşil alanlar ile muhtelif cins ve yaşlarda ağaçlar bulunmaktadır. Site içerisinde bulunan yollar kilit parke döşelidir. Taşınmaz üzerinde Bodrum + Zemin + 1.Normal Katlardan oluşan 3 katlı bir Villa bulunmaktadır. Villa ile yol arasında kalan kısım andezit taşı döşenmiş durumdadır. Taşınmazın ön, arka ile yan bahçeleri çim ve topraktır. Taşınmaz üzerinde muhtelif cins ve yaşlarda ağaçlar bulunmaktadır. Taşınmaz müstakil parsel olarak kullanılmakta olup, ara parsel konumundadır.

Adresi : Hacılar-İmar Mah. 858 Ada 15 Parsel Gölbaşı/Ankara

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Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/01/2023 – 10:42

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/02/2023 – 10:42 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/02/2023 – 10:42

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Bitiş Tarih ve Saati : 02/03/2023 – 10:42

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