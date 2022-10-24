Ankara Gölbaşı’nda 101 m² dükkan icradan satılık

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Ankara İl, Gölbaşı İlçe, Kızılcaşar Mah, 119510 Ada, 1 Parsel, 1. Bodrum Kat – No:33 Nolu Bağımsız Bölüm Tapuda “Dükkan” olarak kayıtlı olup borçlu adına kayıtlı “Tam Hissesi” satılacak olan taşınmazla müdürlüğümüzce yapılan 25.03.2022 tarihli kıymet taktirine yapılan itiraz sonucu İcra Hukuk Mahkemesince yapılan keşfe istinaden alınan bilirkişi raporuna göre; ANA TAŞINMAZ ÖZELLİKLERİ: 31.10.2018 tarihli Yapı Kullanma İzin Belgesi mevcut. 12 katlı ve 3B yapı grubunda. Park Atrium İş Merkezinde. Ayrık nizam inşa edilen betonarme yapı. 2 bodrum + zemin + 1. kat + çatı arası kattan oluşmakta. 2. Bodrum Katında; asansör yeri, sığınak, yangın su deposu, otopark gibi ortak alanlar, 1. Bodrum Katta; bağımsız girişli 32-37 arası bağımsız bölüm nolu dükkanlar ile kısmi araçlık kapalı otopark, Zemin Katta; 1-15 arası bağımsız bölüm nolu büro-işyeri, 1. Normal Katta; 16-31 arası bağımsız bölüm nolu çatı aralı büro nitelikli taşınmazlar bulunmakta.

Adresi : Kızılcaşar Mah. 23. Nisan Caddesi, No:103/BGölbaşı/Ankara

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Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/11/2022 – 14:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 29/11/2022 – 14:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/12/2022 – 14:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/12/2022 – 14:20

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