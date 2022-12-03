Ankara Gölbaşı’nda 1.319 m² arsa icradan satılıktır

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ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Ankara İl, Gölbaşı İlçe, Karagedik Mah, 125390 Ada, 5 Parsel, Tapuda “Arsa” olarak kayıtlı ve dosyamızda 3 borçlu adına hisseli olarak kayıtlı olup “Tamamı” satılacak olan taşınmazla ilgili 15.04.2022 tarihinde yapılan keşfe istinaden alınan bilirkişi raporuna göre; Taşınmaz Karagaedik Mahalle yerleşim alanı içerisindedir. Ara parsel konumunda olup, imar yolu açılmamıştır. Etrafında Arsa ve Tarla vasıflı taşınmazlar ile Müstakil tarzda yapılaşmalar vardır. Üzerinde herhangi bir muhdesat yoktur. Düzgün olmayan bir geometrik yapıya sahiptir. Gölbaşı Kaymakamlığına kuş uçuşu yaklaşık 24,00 km mesafededir. Hafif eğimli bir arazi yapısına sahiptir.

Adresi : Karagedik Mah. 125390 Ada, 5 Parsel Gölbaşı/Ankara

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Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/12/2022 – 14:07

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/12/2022 – 14:07 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/01/2023 – 14:07

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/01/2023 – 14:07

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