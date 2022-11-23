Ankara Gazeteciler Cemiyeti’nde  Ödüller Sahiplerini Buldu

- Reklam -

Batı Balkanlar ve Türkiye, Avrupa Birliği Araştırmacı Gazetecilik ödülleri, Ankara Gazeteciler Cemiyeti’nde sahiplerine sunuldu. Etkinlikte birçok katılımcı yer aldı.

Hazal Ergen/Ankara

Batı Balkanlar ve Türkiye Avrupa Birliği Araştırmacı Gazetecilik ödülleri Gazeteciler Cemiyeti’nde muhataplarına verildi. Gazeteciler, ödül aldıkları haberleri ile ilgili açıklama yaptı.

- Reklam -

‘Hem Bizi Hem Mesleğimizi Onurlandırdılar’

Ankara Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, şöyle konuştu: “İşte bugün 6 arkadaşımız, bizi onurlandırdı. Araştırmacı gazeteciliğin böylesine iyi bir şekilde örnek haberlerini yaparak hem bizi hem mesleğimizi onurlandırdılar. Onlara en kalbi hislerimle selamlarımı, saygılarımı sunuyorum.”

Haberi Kendisini Başarıya Götürdü

2013 yılında İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun olan Hazal Ocak’ın çalışmaları, meslek hayatı boyunca pek çok ödüle layık görülmüştü. Uzun yıllar Cumhuriyet Gazetesi, Gazete Duvar, yakın zamanda Halk TV’de çalışmış olan Hazal Ocak’ın İstanbul’a karşı işlenen rant suçlarını anlatan bir kitabı bulunuyor. Hazal Ocak’ın, Demirören Ziraat Bankası skandal araştırma dosyası için ödül alacağı bildirildi. Bu araştırmanın, bir kamu bankası olan Ziraat Bankası’nın, Demirören Holding’e verdiği geri ödenmeyen kredileri ortaya çıkardığı aktarılıyor.

Gazeteci Zeynep Gürcanlı tarafından Hazal Ocak’a Jüri Özel Ödülü takdim edildi.

Kaleminin Karşılığını Aldı

Ankara Üniversitesi Basın Yayın Meslek Yüksekokulu mezunu olan İbrahim Gündüz’ün, pek çok medya kuruluşunda Diplomasi Muhabiri olarak görev yaptığı belirtildi. Türkiye’deki doğal kaynakların talan edilmesini anlatan Altın Ölüm ve Altın Girdap adlı iki kitabı bulunuyor. İbrahim Gündüz’ün, ‘Para için iklim anlaşması imzalanarak bakanlıktan binlerce ton sansüre, siyanüre onay’ haberinin, iklim anlaşmasına taraf olan Türkiye’nin, Fırat Irmağı kıyısında yılda 11 bin ton siyanür kullanılmasına onay verilmesini konu edindiği açıklandı. Plaketi kendisine, Balkan Araştırmacı Gazeteci takdim etti.

‘Hakkımda Dava Açıldı’

Gazeteci Hazal Ocak: “Öncelikle beni bu ödüle layık gördüğünüz için çok teşekkür ederim. Sizlerin de bahsettiği üzere Türkiye’de bir dezenformasyon yasası çıktı ve bu gazeteciler için bir sansür yasası anlamına geliyor. Türkiye’de artık gazetecilik yapmak çok zor, bunu meslektaşlarım zaten çok iyi biliyor. Bu haber de böyle zorlu bir süreçte yazıldı. Haberden çok kısa bahsetmem gerekirse Ziraat Bankası biliyorsunuz, çiftçiye destek olmak için Osmanlı Devleti’nde kurulmuş bir banka. Ancak bugün adı böyle bir kredi skandalı ile anılır hale geldi. Demirören’e verdiği milyonlarca dolarlık kredinin karşılığını alamadı üstelik bir yeşil alanı ipotek ettirmek üzere bu krediyi verdi. Bu yeşil alan daha sonra bakanlık tarafından imara açıldı. Sayıştay raporlarına da giren bu sürecin sonunda, orada bir inşaat başlattı halen bu dava sürüyor. Ben bu haberleri yaptığım için hakkımda 3 kuruşluk bir dava açıldı, devam ediyor. Ben bu ödülü tüm bu zorluklara rağmen haber yapan arkadaşlarım adına alıyorum. Çok teşekkür ederim” sözlerine yer verdi.

Sömürge Madenciliği

Gazeteci İbrahim Gündüz: “Sayın Büyükelçi, Sayın Başkan, Sevgili Dostlar, öncelikle böyle bir ödüle layık görüldüğüm için çok çok teşekkür ediyorum. İki cümle söylemek istiyorum. Türkiye’de son 10 yıldır adına madencilik denen bir talan düzeni acımasızca devam etmektedir. Ülkemizde, bir sömürge madenciliği kurulmuş durumdadır. Bu benim düşüncem, benim gibi düşünen yüzlerce, milyonlarca insan vardır. Şu sıralar, Türkiye’nin en önemli konusudur. Dağları, su kaynakları, ırmakları, meraları, köyleri madencilik yapıyoruz diye yağmalanmaktadır. Bunu gündeme getirmeye çalışıyoruz, son dönemdeki çalışmalarımızla. İşte ödüle layık gördüğünüz, Oda TV’de yayınlanan haberim bu. Çok çok teşekkür ederim” açıklamalarında bulundu.

Özgür Bir Türkiye İstemi

Cumhuriyet Gazetesi Ekonomi Muhabiri ve Finans Editörü Pelin Ünker ve Gazeteci, Yazar Serdar Vardar da ödüllerini aldı. Ünker, şunları belirtti: “Serdar ve kendi adıma teşekkür ediyorum. Her yıl ödül törenlerinde gazetecinin benzer talepleri vardır; özgürlük, adalet istiyoruz diye. Umuyorum ki gelecek yıl, bu özgürlük taleplerinin biraz olsun yerine geldiği bir Türkiye’ye kavuşuruz. Ödülümüzü aslında bu zor şartlarda gazetecilik yapmaya devam eden meslektaşlarıma adıyorum. Herkese tekrardan teşekkürler.”